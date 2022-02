La Flandre veut rassembler ses services d'inspection en matière d'environnement

La ministre flamande de l'Environnement a confirmé mardi avoir l'intention de faire fusionner les services d'inspection des différents organes flamands touchant à l'environnement et à la gestion des déchets, entre autres en réponse au scandale de la pollution due à l'usine 3M à Zwijndrecht.

Zuhal Demir a confirmé la nouvelle dévoilée par De Morgen et Het Laatste Nieuws. Cela concerne 5 services d'inspection et de mise en application, ceux du département Environnement, de l'agence publique de gestion des déchets Ovam, de l'agence flamande pour l'environnement (VMM, Vlaamse Milieumaatschappij), de l'agence Vlaamse Landmaatschappij (en charge de l'aménagement du territoire, etc.), et les "inspecteurs nature" de Natuur en Bos (agence qui gère les domaines naturels, parcs et bois de Flandre). On parle ici d'un total de plus de 255 inspecteurs. Le projet est soutenu par le conseil des ministres flamands. Un plan détaillé doit encore être défini. (Belga)