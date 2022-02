Les Belges à l'étranger - Chadli et Basaksehir l'emportent et s'emparent de la deuxième place de Superlig

Avec Nacer Chadli en pointe, Basaksehir l'a emporté 2-1 face à Konyaspor mardi lors de la 26e journée de Superlig turque.

Avant la rencontre, les deux équipes se partageaient la deuxième place de Superlig (46 points), loin derrière Trabzonspor, solide leader avec 63 points. Konyaspor ouvrait le score avant la mi-temps grâce à un but de Zymer Bytyqi (37e) mais Nacer Chadli et les siens retournaient la situation en deuxième période grâce à Fredrik Gulbrandsen (49e) et à un but contre son camp de Musa Cagiran (62e). Le Diable Rouge a été remplacé à la 77e minute de jeu. Grâce à ces trois précieux points, Basaksehir est désormais seul deuxième avec 49 points, trois de plus que son adversaire du soir. (Belga)