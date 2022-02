Logistics Nivelles: les discussions ont repris mais ne satisfont guère les syndicats

Comme prévu dans l'accord acté la semaine dernière en bureau de conciliation, les discussions ont repris ce lundi entre les représentants du personnel et la direction de Logistics Nivelles. Ce n'est donc plus le blocage total mais l'ambiance reste difficile entre les parties. Une nouvelle réunion est programmée la semaine prochaine et le front commun syndical va examiner d'ici là les "toutes petites avancées" contenues dans les propositions qui ont été faites lundi par la direction. Le front commun syndical estime que les réponses de la direction du groupe Kuehne + Nagel restent à ce stade très loin des attentes du personnel.D'après les syndicats, ces petites avancées évoquées lors des discussion de lundi concerneraient certaines catégories du personnel seulement, et le groupe Kuehne + Nagel semble toujours travailler à enveloppe fermée lorsque sont évoquées les compensations à octroyer aux travailleurs qui risquent de perdre leur emploi sur le site de Logistics Nivelles d'ici à la fin de cette année. Pour le front commun syndical, cette méthode ne convient pas et des groupes d'ampleur internationale comme Kuehne + Nagel ou son client le groupe Carrefour doivent assumer financièrement leurs choix stratégiques, dans le cas d'espèce la volonté de fermer complètement le site de Logistics Nivelles en mettant en péril près de 550 emplois. Les syndicats demandent dès lors que le budget prévu pour dédommager les travailleurs soit revu dans son ensemble, et que les avancées futures dans les négociations concernent l'ensemble du personnel de Logistics Nivelles. (Belga)