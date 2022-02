Wout Alleman gagne une étape de la réputée Andalucia Bike Race

Wout Alleman, champion de Belgique de mountainbike marathon, a remporté mardi la deuxième étape de l'Andalucia Bike Race. Cette course par étapes pour les spécialistes du mountainbike fait partie de l'UCI Mountainbike Marathon Series, la Coupe du monde officieuse du marathon.Après une étape de 64 kilomètres avec départ et arrivée à Jaen, Alleman (Wilier-Pirelli) et son équipier italien Fabian Rabensteiner ont battu au sprint les vainqueurs de la première étape, l'Allemand Andreas Seewald et le Tchèque Martin Stosek. Ces derniers restent en tête du général. Le duo Alleman/Rabensteiner, deuxième de l'étape d'ouverture, reste deuxième au général. Alleman, 26 ans, décroche sa deuxième victoire de la saison, après une étape de la Mediterranean Epic, une épreuve espagnole de plusieurs jours. L'Andalucia Bike Race se termine samedi. (Belga)