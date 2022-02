WTA Doha - Flipkens et Van Uytvanck en quarts du double pour un duel contre Mertens

Kirsten Flipens (WTA 136 en double) et Alison Van Uytvanck (WTA 96 en double) se sont qualifiées pour les quarts de finale du double au tournoi de tennis WTA 1000 de Doha, épreuve sur surface dure dotée de 2.331.698 dollars, mardi, au Qatar. La paire belge s'est jouée 5-7, 6-4, 11/9 de la Chilienne Alexa Guarachi (WTA 27 en double) et de l'Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 16 en double). La rencontre a duré 1 heure et 39 minutes.

En quarts de finale, Flipkens, 36 ans, et Van Uytvanck, 27 ans, affronteront Elise Mertens, troisième joueuse mondiale en double, et sa partenaire russe Veronika Kudermetova (WTA 9 en double). La paire belgo-russe, tête de série N.3, victorieuse à Dubaï la semaine passée, a battu 6-0, 6-4 le duo composé de l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 75 en double) et de la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 122 en double). Plus tôt dans la journée, Mertens, 26e mondiale, s'était qualifiée pour les huitièmes de finale du simple, après l'abandon de son adversaire au 2e tour, la Tchèque Petra Kvitova (WTA 21). La N.1 belge menait 7-5, 1-2 lorsque son adversaire a jeté l'éponge. Van Uytvanck (WTA 57) a, elle, été battue par la Suissesse Jil Teichmann, 41e mondiale, 7-6 (11/9), 7-5. (Belga)