La Belgique et la Grande-Bretagne signent un accord sur l'interconnexion électrique

Les ministres belge et britannique de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), et Greg Hands, ont paraphé mercredi un accord de coopération énergétique relatif à l'interconnexion électrique.L'accord porte sur la production d'énergie renouvelable offshore et l'interconnexion polyvalente ainsi que sur l'utilisation efficace de cette infrastructure, le développement et le déploiement de l'hydrogène bas carbone. Il y est aussi question du captage, de l'utilisation et le stockage du carbone. Selon Tinne Van der Straeten, la Belgique et le Royaume-Uni signent un nouvel accord de coopération afin de construire une deuxième interconnexion. "L'interconnexion électrique existante, Nemo-Link, est l'une des interconnexions les plus performantes au monde. La nouvelle interconnexion, qui serait connectée à l'îlot énergétique, sera hybride. Cela signifie que l'électricité peut être échangée directement entre les deux pays et que de nouveaux parcs éoliens peuvent également y être connectés", a-t-elle commenté mercredi soir. "Anticiper est plus rentable. En témoigne la production d'électricité offshore de la Belgique, qui bat tous les records et a un effet positif sur la baisse des prix. La nouvelle interconnexion s'inscrit dans le plan visant à transformer la mer du Nord en une grande centrale énergétique durable", a-t-elle ajouté. L'accord signé mercredi intervient après la signature d'un accord de coopération bilatérale par le Premier ministre Boris Johnson et le Premier ministre Alexander de Croo en novembre 2021, dans lequel les deux Premiers ministres ont reconnu l'importance du partenariat solide entre le Royaume-Uni et la Belgique dans le domaine de l'énergie. (Belga)