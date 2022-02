Manifestation des syndicats européens jeudi à Bruxelles

Les syndicats européens manifesteront jeudi à Bruxelles, à l'initiative de la Confédération européenne des syndicats (CES), pour défendre notamment leur revendication "d'une directive forte garantissant la négociation collective et des salaires minimaux plus élevés pour tous.""Après avoir subi une décennie d'austérité et d'attaques contre la négociation collective, les travailleurs sont aujourd'hui confrontés à des difficultés croissantes pour payer leurs factures en raison des confinements liés au Covid et de la hausse continue du coût de la vie", souligne la CES dans un communiqué. Quelques centaines de manifestants sont attendus. La manifestation est prévue de 14 à 15h au rond-point Schuman, dans le quartier européen. Elle intervient "à un moment crucial alors que la directive fait l'objet de négociations en trilogue entre les institutions européennes", ajoute-t-on. (Belga)