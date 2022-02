Pays-Bas: le preneur d'otage à Amsterdam a succombé à ses blessures

Le suspect impliqué dans la prise d'otage dans un magasin Apple Store à Amsterdam mardi, Abdel Rahman A. (27), a succombé à ses blessures, rapportent les médias néerlandais, citant son ancien avocat Jan-Kees van den Brink.Ce magistrat avait déjà conseillé le suspect dans d'autres affaires auparavant. Comme l'individu n'était plus en mesure de s'exprimer, il n'a pas pu demander un avocat. M. Van den Brink insiste donc qu'il s'exprime au nom de la mère du défunt et pas de son ancien client. Abdel Rahman A. a tenu un otage à bout de fusil durant plusieurs heures mardi soir et menacé de se faire exploser avant d'être maîtrisé et transporté "grièvement blessé" à l'hôpital. L'homme âgé de 27 ans exigeait 200 millions d'euros en cryptomonnaie et un sauf-conduit, ont indiqué les forces de l'ordre. (Belga)