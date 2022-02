Plus de 2.600 civils tués, 5.500 blessés dans le Donbass au cours des 8 dernières années

Plus de 2.600 civils sont morts et 5.500 personnes ont été blessées dans les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk au cours des huit dernières années, a déclaré mercredi à l'agence TASS la direction générale du Comité d'enquête de la Fédération de Russie, un organe étatique.

"Pendant près de huit ans, les civils, qui ne prennent pas part au conflit armé, ont été victimes de frappes massives effectuées à partir de divers projectiles de gros calibre, de mortiers, de lance-grenades et d'armes légères. Des femmes, des enfants et des personnes âgées ont été tuées. Les infrastructures civiles sont détruites ou endommagées. Parmi les blessés, on compte au moins 5.500 civils. Plus de 2.600 civils ont été tués. Plus de 2.200 infrastructures civiles ont été détruites ou partiellement détruites", selon le Comité d'enquête russe. L'organisation humanitaire indépendante Norwegian Refugee Council (NRC) a tiré la sonnette d'alarme face à la souffrance croissante des populations touchées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, plus tôt dans la journée. "Depuis huit ans, des familles et des communautés sont séparées par la ligne de front dans l'est de l'Ukraine", a dénoncé le secrétaire général du CNR, Jan Egeland, alors que les combats ont repris dans les régions séparatistes. Selon le ministre russe par intérim des situations d'urgence, Alexander Chupriyan, près de 96.000 personnes issues des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk s'étaient rendus en Russie depuis 8hOO (HB) mercredi matin. (Belga)