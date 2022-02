TC Marche - Sept ans de prison pour le viol d'une enfant de 10 ans

Le tribunal correctionnel de Marche a condamné mercredi un Marchois de 39 ans à 7 ans de prison pour le viol d'une enfant de 10 ans. Des faits que le prévenu n'a cessé de contester tout au long de son procès en tentant de jeter le discrédit sur la victime.Les faits se sont déroulés en octobre 2019, au lendemain d'une fête d'anniversaire organisée au domicile de la victime et à laquelle le prévenu, ami de la famille, avait été convié. La fille de 10 ans avait tenu à loger chez le trentenaire pour jouer avec sa petite fille de 3 ans. Le père de famille aurait attendu le départ de sa compagne pour violer la victime sur un matelas installé dans la salle de bain. Il lui aurait également montré des films pornographiques. De retour chez elle, la fillette s'était confiée à sa famille après avoir été surprise en train d'examiner ses parties intimes dans un miroir. Plainte avait été déposée à la police. Les propos de la jeune fille recueillis dans le cadre d'une audition vidéo-filmée avait été déclarés fiables par plusieurs experts, et des examens médicaux avaient révélé plusieurs lésions au niveau des parties intimes. Dans son jugement prononcé mercredi, le tribunal correctionnel a non seulement pointé la gravité des faits, mais également les tentatives du prévenu de discréditer la jeune fille. Contestant les faits, le prévenu avançait l'hypothèse selon laquelle la fillette se serait occasionné les lésions constatées au niveau des parties intimes elle-même à l'aide d'un vibromasseur qu'il dissimulait chez lui. Il suggérait également la possibilité qu'elle ait cherché à se venger de lui pour l'avoir grondée. Des explications auxquelles le tribunal n'a accordé aucun crédit, condamnant l'homme à une peine de réclusion ferme de 7 ans. (Belga)