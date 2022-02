Des averses en approche

De la pluie et des averses chasseront peu à peu les éclaircies d'ouest en est jeudi après-midi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 6°C en Hautes-Fagnes et 11°C en Campine. Le vent sera quant à lui assez fort à fort. Les rafales pourront atteindre 80 km/h, voire un peu plus. Sur le flanc sud de l'Ardenne, elles seront plutôt comprises entre 60 et 70 km/h. L'IRM a émis un avertissement jaune jusqu'à 18h00 pour l'ensemble du territoire, à l'exception de la province du Luxembourg.

Le temps deviendra sec avec de larges éclaircies dans la nuit de jeudi à vendredi. Les champs nuageux pourraient toutefois devenir plus nombreux à l'aube et conduire à l'une ou l'autre averse hivernale, notamment le long de la frontière néerlandaise et sur la moitié sud du pays. Les minima varieront de 1 à 4°C en basse et moyenne Belgique, et de 0 à -3°C en haute Belgique où des plaques de glace pourront se former par endroits. Une alerte jaune aux conditions glissantes à cette fois été émise pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg par l'IRM. Elle couvre la période de jeudi à partir de 19h00 jusqu'à vendredi à 10h00. Vendredi, le ciel deviendra plus changeant en cours de journée avec quelques averses. Celles-ci pourront parfois être ponctuées d'un coup de tonnerre ou accompagnées de grésil. Un peu de neige fondante sera également possible, surtout en Ardenne. Les maxima se situeront entre 2°C en Hautes-Fagnes et 8°C en plaine. Le vent sera modéré à parfois assez fort dans l'intérieur des terres, et assez fort à fort au littoral. (Belga)