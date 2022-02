Ecolo Forest confirme Mariam El hamidine en tant que candidate bourgmestre

L'Assemblée générale d'Ecolo Forest a confirmé la désignation de Mariam El hamidine, déjà bourgmestre faisant fonction, en tant que candidate bourgmestre de la commune bruxelloise, annonce un communiqué du groupe mercredi soir.Stéphane Roberti avait démissionné de son poste de bourgmestre de cette entité début février, après un congé de maladie pour burn out depuis novembre 2020. La locale Ecolo avait annoncé alors que la bourgmestre faisant déjà fonction, Mariam El Hamidine serait présentée bourgmestre en titre. L'Assemblée générale de la section Ecolo de Forest s'est désormais réunie pour assurer la succession. "Afin d'assurer la poursuite de ce travail les écologistes forestois ont décidé de faire confiance à celle qui depuis un an et demi assure déjà avec dynamisme le rôle de bourgmestre faisant fonction : Mariam El hamidine", fait part un communiqué du parti mercredi soir. L'élue écologiste a également commenté cette confirmation par son parti: "En étant à la fois femme et issue de la diversité, mère française, père marocain et grand-mère belge, en arrivant aujourd'hui à la tête d'une commune bruxelloise, je veux montrer aux femmes et aux filles de tous nos quartiers que nous pouvons aussi arriver en première ligne pour construire une société plus verte et solidaire". L'Assemblée générale a également désigné comme candidate échevine Alitia Angeli (41 ans) actuellement conseillère communale et co-présidente de la société de logements sociaux Foyer du Sud. (Belga)