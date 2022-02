Invasion de l'Ukraine - La Russie dit avoir rétabli le canal d'approvisionnement en eau de la Crimée

Les troupes russes sont entrées dans la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et ont pris le canal de Crimée du Nord, rétablissant l'approvisionnement en eau de la Crimée, a indiqué jeudi un porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konasjenkov.L'Ukraine avait bloqué l'approvisionnement en eau depuis ce canal de la Crimée après l'annexion de la péninsule par la Russie en 2014. Selon le porte-parole de la Défense, cité par l'agence de presse russe Interfax, les combattants des républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk ont pénétré dans les territoires ukrainiens sur une distance de six à huit kilomètres. (Belga)