Invasion de l'Ukraine - L'OMS débloque 3 millions d'euros pour une aide médicale d'urgence en Ukraine

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a débloqué jeudi 3,5 millions de dollars (3,1 millions d'euros) de son fonds d'urgence pour acheter des dispositifs médicaux d'urgence et les acheminer vers l'Ukraine, a indiqué son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus dans un communiqué. Il s'est dit très préoccupé par la santé de la population ukrainienne après l'invasion russe du pays."Le système des soins de santé doit continuer à fournir les soins essentiels aux personnes souffrant de toutes sortes de soucis de santé, du Covid-19 au cancer, en passant par le diabète, la tuberculose et les problèmes de santé mentale, en particulier pour les groupes vulnérables comme les personnes âgées et migrantes", a insisté le patron de l'OMS. "Toutes les parties doivent déployer les plus grands efforts pour s'assurer que les installations médicales, les professionnels de la santé, le transport médical et les fournitures médicales ne soient pas touchés par les attaques", a-t-il demandé. L'OMS surveille la situation et rapportera tout éventuel incident, a-t-il ajouté. M. Ghebreyesus a aussi plaidé pour la garantie d'un accès sûr à l'Ukraine pour la fourniture d'une aide humanitaire. "Aujourd'hui, j'ai débloqué 3,5 millions de dollars supplémentaires du fonds d'urgence Contingency Fund for Emergencies pour financer l'achat et l'acheminement de fournitures médicales urgentes", a-t-il dit. L'OMS continue d'analyser la situation et prévoit d'intensifier son soutien. "Cette nouvelle aide vient s'ajouter aux fournitures médicales et de traumatologies que nous avions déjà livré aux institutions de soins", a précisé M. Ghebreyesus. "Nous continuerons à fournir des soins et du soutien à la population ukrainienne touchée par cette crise." (Belga)