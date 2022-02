Invasion en Ukraine - "Je suis contre cette guerre", dit l'opposant russe emprisonné Navalny

Le principal opposant russe Alexeï Navalny, qui est incarcéré et fait face à de nouvelles accusations, a dit jeudi être "opposé" à la guerre lancée par Moscou contre l'Ukraine."Je suis contre cette guerre. Je pense que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine est menée pour dissimuler le vol des citoyens russes et détourner leur attention des problèmes qui existent à l'intérieur du pays, de la dégradation de l'économie", a déclaré M. Navalny à l'audience d'un nouveau procès qui s'est ouvert contre lui la semaine dernière, selon une vidéo publiée par la chaîne d'opposition Dojd. (Belga)