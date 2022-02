Invasion en Ukraine - Poutine a choisi la voie de l'effusion de sang et de la destruction, déclare Johnson

"Le président Poutine a choisi la voie de l'effusion de sang et de la destruction en lançant une attaque militaire non provoquée contre l'Ukraine." C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson sur Twitter jeudi matin."Je suis choqué par les événements horribles qui se déroulent en Ukraine et j'ai discuté avec le président Zelenski à propos des étapes à venir. La réponse du Royaume-Uni et de nos alliés sera ferme", a-t-il ajouté. (Belga)