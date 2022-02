La reine Mathilde en visite dans deux écoles pendant la Semaine contre le harcèlement

La reine Mathilde a visité cette semaine deux écoles dans le cadre de la Semaine contre le Harcèlement. Après s'être arrêtée à l'école communale de Bouge mardi, c'est à Schilde qu'avait rendez-vous jeudi la souveraine. Elle s'est rendue dans l'établissement secondaire spécialisé 'Zonnebos' où elle a même reçu la confidence d'un élève qui a affirmé avoir été lui-même victime de harcèlement.

Le garçon a fait part de son témoignage après avoir vu une vidéo qui reprenait toute une série d'interventions de jeunes victimes de harcèlement. Lorsque la Reine a demandé aux élèves ce qu'ils pensaient de la séquence vidéo, l'un d'eux a répondu: "cela m'est aussi arrivé. J'en ai déjà parlé à mes parents mais ça n'a pas fait avancer les choses." Mathilde s'est immédiatement intéressée au cas de ce garçon et lui a demandé s'il avait pu en discuter à l'école. "C'est un premier pas d'en parler comme tu le fais", lui a-t-elle dit. L'école a dans la foulée pris le jeune en charge. Tant l'école fondamentale de Bouge que Zonnebos à Schilde sont spécialisés dans la gestion du harcèlement en milieu scolaire. Les accompagnateurs de l'école anversoise ont développé il y a quelques années une sorte de jeu de l'oie sur la thématique du harcèlement. La Reine y a joué jeudi avec quatre élèves. Le jeu permet une approche préventive en mettant le sujet sur la table, mais il est aussi l'occasion de régler un problème de harcèlement en classe. La méthode fait réfléchir les harceleurs et parler les victimes. Mathilde a conclu sa visite en assistant à une démonstration d'hippothérapie. L'école mise sur les chevaux afin d'aider les enfants à surmonter leurs difficultés et leurs troubles comportementaux. (Belga)