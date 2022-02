Le pistard Jason Kenny, le plus titré des Olympiens britanniques, se retire

A 33 ans, Jason Kenny a décidé de se retirer de la piste pour endosser le costume de coach, a-t-il annoncé mercredi. Sir Jason Kenny est le plus titré des Olympiens britanniques avec 9 médailles à son actif, dont 7 en or en comptant le keirin à Tokyo l'été dernier, son dernier fait d'armes.

Jason Kenny a déjà commencé cette semaine son nouveau travail comme coach des sprinteurs sur piste à la fédération britannique de cyclisme. Jason Kenny avait remporté ses premières médailles olympiques il y a 14 ans à Pékin 2008 avec l'argent dans la vitesse et l'or dans le sprint par équipes. Il avait envisagé de poursuivre sa carrière jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, mais la proposition de devenir coach de l'équipe britannique l'a fait changé d'avis. Son palmarès olympique se compose aussi de deux titres aux JO de 2012 à Londres avec l'or dans la vitesse individuelle et le sprint par équipes. En 2016, à Rio, il ajoutait trois titres olympiques à son actif, dans la vitesse individuelle, le sprint par équipes et le keirin. Il avait aussi pris l'argent dans le sprint par équipes à Tokyo l'an dernier. (Belga)