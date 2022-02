Le trafic ferroviaire a repris entre Louvain et Landen

Le trafic ferroviaire a repris jeudi soir, vers 20h45, entre Louvain et Landen, a indiqué le gestionnaire du réseau, Infrabel.La circulation des trains avait dû être totalement interrompue jeudi après-midi entre ces deux gares, sur la ligne Bruxelles-Louvain-Liège, après un accident de personne survenu vers 14h45 à Vertrijk. La SNCB avait mis en place des bus pour assurer la liaison entre Louvain et Landen, tandis qu'un train-navette avait été mis en service entre Landen et Hasselt. (Belga)