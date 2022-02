North Sea Port: des importations en provenance d'autres pays que la Russie

North Sea Port s'attend à ce que les importations de marchandises de Russie - le plus important partenaire commercial du port belgo-néerlandais- proviennent d'autres endroits et régions à l'avenir. Il s'agit de matières premières comme le charbon, les engrais, les graines de lin ou de bois. En raison des sanctions économiques, le trafic avec la Russie sera réduit et le commerce sera rendu plus difficile avec l'Ukraine.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et les sanctions annoncées, vont affecter les importations en provenance de Russie. L'année dernière, 6,2 millions de tonnes de marchandises en provenance de ce pays sont arrivées dans le port de Gand. Ce dernier s'attend à ce que les entreprises qui ont besoin des matières premières achètent ces marchandises ailleurs sur le marché international. Et, ce sont principalement les entreprises russes qui risquent de perdre des contrats. L'Ukraine, quant à elle, est le 14e partenaire commercial de North Sea Port, avec 1,4 million de tonnes d'importations, principalement du maïs et du colza. Les exportations de marchandises vers la Russie et l'Ukraine pourraient aussi être mises sous pression si le conflit prend de l'ampleur. Mais, il s'agit d'une part limitée estimée à 100.000 tonnes. (Belga)