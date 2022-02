Spanningen Oekraïne - Explosions entendues dans la capitale ukrainienne Kiev

Plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale ukrainienne Kiev et dans la ville de Charkov au nord-est du pays, rapportent l'agence de presse Reuters et le média américain CNN jeudi vers 04h30 HB.Ces témoignages surviennent alors que le président russe Vladimir Poutine a annoncé peu avant, jeudi à 06h00 heure de Moscou, une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'est du pays. (Belga)