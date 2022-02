Assises Brabant wallon - Caroline Boreux condamnée à 27 ans de réclusion

La cour d'assises du Brabant wallon a condamné vendredi soir Caroline Boreux, déclarée plus tôt dans la journée coupable de l'assassinat de sa fille âgée de six ans commis le 1er mars 2019 à Mont-Saint-Guibert, à 27 ans de réclusion.Dans la foulée du prononcé de l'arrêt, l'avocat général Laurent Gérard a requis l'arrestation immédiate de l'accusée. Celle-ci est actuellement sous bracelet électronique et le ministère public a dit craindre une fuite à l'étranger ou une tentative de suicide. La cour, après s'être retirée quelques minutes, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de craindre que l'accusée se soustraie à l'exécution de sa peine, et n'a pas ordonné cette arrestation immédiate. (Belga)