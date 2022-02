Coronavirus - Un peu moins de 180 admissions par jour à l'hôpital

Du 18 au 24 février, près de 179 admissions à l'hôpital en moyenne ont été enregistrées chaque jour pour cause de coronavirus, soit une baisse de 27% par rapport à la période de référence précédente, selon les données de l'Institut de santé publique Sciensano publiées vendredi matin. Au total, 2.607 personnes hospitalisées sont positives au Covid-19 (-20% en une semaine), dont 270 traitées aux soins intensifs (-18%).Entre le 15 et le 21 février, 8.207 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une diminution de 37% par rapport à la semaine précédente. Moins d'un test sur quatre s'avère désormais positif: 41.600 tests ont été effectués quotidiennement pour un taux de positivité de 23,1%. Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de 3,5 millions d'infections au coronavirus ont été diagnostiquées. Entre le 15 et le 21 février, 34 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-30%), portant le bilan à près de 30.100 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,82. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. (Belga)