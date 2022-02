Invasion de l'Ukraine - L'accès à Facebook restreint en Russie après refus de renoncer au fact-checking

L'accès à Facebook et aux autres réseaux sociaux du groupe a été restreint en Russie après que ses dirigeants ont refusé de cesser le "fact-checking" sur la plateforme comme le leur avait demandé les autorités russes, a indiqué vendredi le vice-président de Meta, Nick Clegg.

"Les Russes utilisent les applications de Meta pour s'exprimer et organiser des actions", a écrit, depuis son compte Twitter, l'ancien vice-Premier ministre britannique, aujourd'hui vice-président du géant technologique. "Nous voulons qu'ils continuent à se faire entendre, à partager ce qui se passe et à s'organiser à travers Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger", les plateformes du groupe. (Belga)