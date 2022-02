Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine dénonce les "horribles" tirs de missiles russes sur Kiev

Le chef de la diplomatie ukrainienne a dénoncé vendredi des tirs de missiles russes qui ont touché Kiev à l'aube, faisant au moins trois blessés, au lendemain du début de l'invasion russe du pays."Des tirs horribles de missiles russes sur Kiev. La dernière fois que notre capitale a connu quelque chose de semblable, c'était en 1941 quand elle a été attaquée par l'Allemagne nazie. L'Ukraine a vaincu ce démon et vaincra aussi celui-ci", a affirmé Dmytro Kouleba dans un message sur son compte Twitter. De nombreux résidents se sont mis à l'abri dans les stations de métro de la capitale durant la nuit. Si des explosions ont été entendues à l'aube à Kiev, un incendie dû à un tir de roquette a aussi été rapporté à la frontière sud du pays. Des décès et blessés sont à déplorer à Primorsky Posad entre la Crimée, annexée par la Russie et l'est séparatiste pro-russe. L'armée ukrainienne estime que l'armée russe tente d'établir un corridor entre ces deux bastions. Ces forces armées ont aussi affirmé jeudi avoir abattu, dans l'est du pays, cinq avions et un hélicoptère de l'armée russe qui avait lancé dans la matinée une opération militaire contre l'Ukraine. (Belga)