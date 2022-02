Invasion de l'Ukraine - Plusieurs milliers d'Ukrainiens fuient leur pays

Plusieurs milliers de ressortissants ukrainiens ont fui leur territoire depuis l'invasion russe afin de trouver refuge dans des Etats frontaliers, selon l'agence DPA. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a affirmé jeudi que l'Union européenne était prête à accueillir les réfugiés ukrainiens.

La Slovaquie a enregistré plus de 7.000 personnes en provenance d'Ukraine le premier jour suivant l'invasion russe. Le ministère de l'Intérieur du pays a déclaré que 7.490 citoyens ukrainiens avaient franchi la frontière entre mercredi et vendredi. Seules 14 personnes ont officiellement fait une demande d'asile, selon le ministère de l'Intérieur slovaque. Ces personnes ont été hébergées dans le camp de réfugiés de Humenne, près de la frontière. Le Premier ministre slovaque, Eduard Heger, s'est rendu au poste frontière de Vysne Nemecke en compagnie du ministre de l'Intérieur, Roman Mikulec, et a souligné que son pays était prêt à aider les réfugiés. Les autorités hongroises ont affirmé, pour leur part, que 1.600 ressortissants ukrainiens avaient traversé leur frontière. La municipalité de la ville frontalière hongroise de Zahonya a pu fournir un abri pour seulement 80 personnes, selon son maire. Plus de 50.000 Ukrainiens ont fui leur pays en moins de 48 heures, depuis le début de l'invasion russe, a affirmé vendredi le chef de l'agence de l'Onu pour les réfugiés, qui a par ailleurs comptabilisé jeudi 100.000 déplacés en Ukraine. L'invasion russe déclenchée jeudi à l'aube a jeté sur les routes des dizaines de milliers d'Ukrainiens, qui arrivent aux frontières de l'Union européennes, en Moldavie, en Pologne mais également en Hongrie, en Slovaquie et Roumanie. (Belga)