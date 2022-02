Invasion de l'Ukraine - Une centaine de manifestants contre la guerre en Ukraine arrêtés en Russie

Environ 90 personnes ont été arrêtées vendredi dans plusieurs villes russes lors de manifestations contre l'invasion de l'Ukraine voisine par la Russie, selon des organisations des droits humains.L'organisation indépendante russe Owd-Info a affirmé que des manifestations avaient lieu dans 17 villes russes. Des photos et des vidéos ont notamment été publiées sur le réseau social Telegram, principalement depuis Saint-Pétersbourg. Les images montrent également la brutalité des offensives policières envers les manifestants. Les mouvements de protestation semblent moins importants que jeudi, lorsque plus de 1.700 personnes auraient été arrêtées dans plus de 40 villes à travers la Russie. Les autorités russes demandent à la population de ne pas prendre part aux manifestations, sous prétexte du risque d'une recrudescence des contaminations au Covid. (Belga)