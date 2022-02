Invasion en Ukraine - Des Ukrainiens se mettent à l'abri dans des stations de métro de Kiev

Des milliers de personnes ont trouvé refuge jeudi soir dans des stations de métros de la capitale ukrainienne Kiev, après un appel du bourgmestre de la capitale ukrainienne, Vitali Klitsjko.Les rues de Kiev étaient largement vidées de leurs passants, a constaté jeudi soir un correspondant de l'agence de presse allemande dpa. Un couvre-feu est en vigueur depuis 22h00, ce qui est aussi le cas dans la ville portuaire de Marioupol. Des images de personnes se mettant à l'abri en sous-terrain dans les stations de métro, émergent aussi de Kharkiv, la deuxième plus grande ville au nord-est du pays. Des réfugiés ukrainiens ayant accédé à la Pologne voisine en majorité des femmes et des dizaines d'enfants, passent en outre la nuit dans une gare. Ils sont environ 200 réfugiés dans la gare de Przemysl, au sud-est de la Pologne, à quelques kilomètres de la frontière, rapporte l'agence France Presse. Les réfugiés sont entourés de fonctionnaires polonais, dont des policiers et des militaires. Des soldats en tenue de camouflage leur proposent de la soupe. Des agents enregistrent les réfugiés et les aident à réserver leurs billets pour continuer leur voyage. (Belga)