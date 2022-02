1B Pro League - Deinze s'impose à Virton et reste dans le coup pour la deuxième place

Deinze est revenu provisoirement à trois points de la deuxième place de 1B Pro League, occupée par le RWDM et synonyme de barrages pour l'accession à l'élite du football belge, à la faveur d'un succès 0-2 forgé samedi soir sur la pelouse de l'Excelsior Virton, lanterne rouge, lors de la 22e journée.

Actif en D1A pendant de longues années, à Saint-Trond, Charleroi et Courtrai, le milieu de terrain Gaëtan Hendrickx a ouvert le score à la 17e minute, inscrivant son 4e but de la saison. L'attaquant français Bafode Dansoko a doublé l'avance des siens peu avant l'heure de jeu, scellant par la même occasion l'issue du match. Au classement, Westerlo semble déjà avoir un pied en D1A avec ses 11 longueurs d'avance sur son plus proche poursuivant. La lutte pour la 2e place s'annonce âpre entre le RWDM (35 pts), qui accueille le Lierse dimanche, Waasland-Beveren (33 pts) et Deinze (32 pts).Virton, avec l'attaque la moins prolifique et la défense la plus perméable de la série, est lanterne rouge avec 14 points, soit six de moins que Lommel. (Belga)