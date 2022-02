ATP Doha - Près de 1.900 manifestants arrêtés aux quatre coins de Russie

Jusqu'à vendredi soir, au moins 1.858 personnes ayant participé à des manifestations contre la guerre en Ukraine ont été arrêtées dans 57 villes de Russie, rapporte samedi l'ONG Human Rights Watch (HRW) sur base d'un décompte de l'organisation indépendante de défense des droits humains OVD-Info.

La plupart des manifestants ont été arrêtés à Moscou et Saint-Pétersbourg mais aussi dans des dizaines de villes russes comme Krasnodar, Ekaterinbourg, Saratov, Nijni Novgorod et Voronej. Certains manifestants arrêtés brandissaient, seuls, des affiches appelant à la fin de la guerre. "Pendant des années, les autorités russes ont réprimé la liberté d'expression et les manifestations pacifiques pour étouffer les voix critiques", dénonce Human Rights Watch. "Maintenant, le gouvernement fait traire tous ceux qui s'opposent à la guerre avec l'Ukraine." Toujours selon HRW, une pétition appelant à la fin de la guerre et au retrait militaire russe de l'Ukraine avait déjà réuni vendredi soir plus de 550.000 signatures en Russie. (Belga)