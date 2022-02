Blinken au peuple russe: "Vous ne méritez pas une guerre vaine avec vos voisins"

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est directement adressé samedi sur Twitter au peuple russe, en lui disant qu'il ne "méritait pas" une guerre menée contre ses "voisins" ukrainiens et lui assurant que personne n'essayait de "mettre en péril" sa sécurité.

Le message, posté au troisième jour de l'invasion menée par le président russe Vladimir Poutine en Ukraine, a été publié en russe et en anglais. Cette brève vidéo, portant le sceau du département d'Etat, faisait défiler un court texte sur fond gris et blanc. "Au peuple russe: vous méritez de vivre en sécurité et dans la dignité, comme tout le monde, partout", a écrit Antony Blinken. "Personne n'essaie de mettre cela en péril. Vous ne méritez pas une guerre vaine avec vos voisins, vos amis et familles en Ukraine", ajoutait ce texte. "Le peuple ukrainien mérite de vivre en paix, tout comme vous", concluait-il. La courte vidéo a également été reprise par le porte-parole du département d'Etat, Ned Price. Ce dernier a ajouté: "Un message au peuple russe: nous ne vous tenons pas pour responsables des actions de votre gouvernement." Selon la propagande de Moscou, l'opération militaire en Ukraine est menée afin d'assurer la sécurité de la Russie, notamment face à un "élargissement" supposé de l'Otan "vers l'est". (Belga)