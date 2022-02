Championnats de Belgique d'athlétisme en salle - Julien Watrin après son record de Belgique du 400 mètres : "Prometteur pour cet été"

Julien Watrin est le nouveau détenteur du record de Belgique en salle du 400 mètres. Samedi lors du National, disputé à Louvain-la-Neuve, le pensionnaire de l'Athletic Club de Dampicourt a signé le temps de 46.15, améliorant de trois centièmes la marque de Cedric Van Branteghem, qui datait de 2003 (46.18).

Le spécialiste du tour de piste estime que ce chrono peut laisser présager de belles choses l'été prochain. "Je suis super content. Je n'ai pas pu m'entraîner de manière régulière à 100 pour cent ces dernières années. Pour l'instant, je peux vraiment tout faire à fond sans aucune gêne", a expliqué Watrin, qui se rendra aux Mondiaux de Belgrade, prévus du 18 au 20 mars. "Ma vitesse est bonne, ce qui peut constituer un atout en salle car cela permet d'obtenir une bonne position aux 200 mètres quand vous vous rabattez. C'est possible d'atteindre les demi-finales mais une finale s'annonce compliqué", a avoué celui qui sera aussi, sans aucun doute, l'un des pions majeurs du relais belge 4x400 mètres. Malgré cette performance de premier choix sur 400 mètres, Watrin continuera à se concentrer sur le 400 mètres haies. "C'est prometteur pour cet été et les haies. Ma première course sera révélatrice mais si je peux maintenir cette forme et engranger du rythme sur les haies, de belles choses sont possibles." (Belga)