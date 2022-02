Circuit Het Nieuwsblad - Greg van Avermaet 3e : "Deux top 10 pour l'équipe, un très beau résultat"

Greg van Avermaet est monté sur la dernière marche podium (3e) du Circuit het Nieuwsblad (WorldTour), sa première classique de la saison. Le coureur d'AG2R-Citroën s'est montré satisfait de sa prestation dans la course d'ouverture de la saison en Belgique.

"Je suis content de ma course et je pense qu'un premier podium est très important pour l'équipe et pour le futur. Donner de la confiance au groupe est le premier gros objectif de l'équipe et je suis heureux d'y avoir contribué. Je suis troisième et c'est le résultat qui compte, finalement. Je vais essayer de construire la suite sur ce résultat. Je sais que j'ai encore de la marge de progression et je vais tout faire pour monter en puissance pour la suite de la campagne printanière, des courses comme le GP de l'E3, le Tour des Flandres", a a ponctué le double vainqueur de la course (2016, 2017). Avec une quatrième place, Oliver Naesen figure lui dans le haut du top 10 du jour à Ninove. "C'est important pour moi pour la suite de la saison. Nous avions bien couru en 2021 mais nous n'avions pas ces deux podiums de 2022 qui font toute la différence. Je pense que Van Aert était imbattable ce samedi. Il mérite donc la victoire. Il est parti dans le Bosberg mais nous avons essayé de le reprendre, ce qui fut impossible." (Belga)