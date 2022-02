Dortmund se déplacera à Augsbourg sans Haaland, Reus ni Meunier

Le Borussia Dortmund se rendra dimanche à Augsbourg, pour la 24e journée de Bundesliga, sans Erling Haaland, Marco Reus et Thomas Meunier. Ils sont tous les trois blessés.

"Il y a eu peu de temps pour nous préparer, nous sommes dans une situation difficile", a expliqué samedi le coach de Dortmund, Marco Rose. Jeudi, son équipe a été éliminée de l'Europa League en Écosse après un match nul contre les Rangers. Le BVB, qui occupe la 2e place de la Bundesliga, devra également se passer de Manuel Akanji et Dan-Axel Zagadou. Emre Can est lui incertain, à cause d'une blessure au dos tandis que Raphaël Guerreiro devrait être en mesure de jouer. (Belga)