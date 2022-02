Du matériel militaire belge en route vers l'Ukraine

Un convoi de matériel militaire de protection et d'orientation de la Défense belge est parti pour l'Ukraine, a indiqué samedi le porte-parole de la ministre Ludivine Dedonder (PS). L'armée énumère également les armes qui pourraient être offertes à l'Ukraine.

La Belgique a accédé à la demande de l'Ukraine d'envoyer du matériel de protection militaire, avait annoncé le Premier ministre Alexander De Croo mercredi soir après une réunion du Conseil de sécurité. Il s'agit de casques et d'autres types de matériel de protection. La composition du matériel de protection et d'orientation a été réalisée en concertation avec les partenaires de l'Union européenne et de l'Otan, a expliqué le porte-parole de la ministre de la Défense. (Belga)