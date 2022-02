Invasion de l'Ukraine - L'Allemagne donne finalement son feu vert à la livraison d'armes à l'Ukraine

Le gouvernement allemand a finalement décidé d'autoriser la livraison à l'Ukraine de 400 lance-roquettes antichar, rompant ainsi sa politique suivie ces dernières années où elle s'interdisait toute exportation d'armes létales en zone de conflit, a indiqué samedi une source gouvernementale."Compte tenu de l'agression militaire russe contre l'Ukraine, le gouvernement allemand est prêt à donner son feu vert à du matériel dont l'Ukraine a urgemment besoin pour se défendre", a indiqué cette source. Concrètement ces livraisons vont être effectuées par les Pays-Bas, qui avaient à l'origine acquis ces lance-roquettes auprès de l'Allemagne et avaient besoin d'un feu vert de Berlin pour pouvoir les réexporter vers Kiev, a-t-elle expliqué. Cette décision par l'Allemagne marque une césure politique. Berlin a été très critiqué ces dernières semaines par les autorités ukrainiennes pour son refus de lui livrer des armes. Le gouvernement allemand s'est toujours défendu en invoquant la politique restrictive suivie par le pays depuis l'après-guerre, proscrivant les exportations d'équipements "létaux" dans les zones de conflit. Cette position était toutefois de moins en moins tenable sur le plan politique depuis le déclenchement de l'invasion du pays par l'armée russe. En parallèle, le gouvernement allemand a annoncé l'envoi à l'Ukraine de 14 véhicules blindés ainsi que de 10.000 tonnes de carburant "via la Pologne". "D'autres mesures de soutien sont actuellement à l'étude", a souligné la source gouvernementale. "Après l'attaque honteuse de la Russie, l'Ukraine doit se défendre, elle a un droit fondamental à se défendre et le gouvernement allemand la soutient", a indiqué la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock dans un communiqué. (Belga)