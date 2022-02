Invasion de l'Ukraine - Le groupe aérien Lufthansa suspend ses vols vers et au-dessus de la Russie

Le premier groupe aérien européen, Lufthansa, a annoncé samedi son intention de suspendre l'ensemble de ses vols vers et au-dessus de la Russie pendant sept jours, en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe."Lufthansa n'utilisera plus l'espace aérien russe au cours des sept prochains jours" et "les vols à destination de la Russie seront suspendus pendant cette période", a indiqué un porte-parole de l'entreprise à l'AFP samedi. (Belga)