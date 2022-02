Invasion de l'Ukraine - Ukraine: la Chine recommande la plus grande discrétion à ses ressortissants

La Chine a appelé samedi ses ressortissants en Ukraine à la plus grande discrétion, deux jours après avoir conseillé pour leur sécurité de mettre "clairement" en évidence le drapeau chinois.Le pays asiatique est sur une ligne de crête diplomatique sur le dossier ukrainien. Il ne souhaite pas s'opposer frontalement à la Russie, pays ami avec lequel il partage certaines vues, comme une opposition à un élargissement de l'Otan. Mais la Chine ne souhaite pas non plus apparaître comme soutenant une invasion de l'Ukraine. "L'escalade guerrière entre l'Ukraine et la Russie [...] pose des risques pour la sécurité des citoyens chinois", souligne l'ambassade de Chine en Ukraine, notant une augmentation des "comportements extrémistes dans la société ukrainienne". Dans un communiqué, l'ambassade appelle ses ressortissants à "éviter les différends sur des questions spécifiques" et à "s'entendre avec le peuple ukrainien". Les Chinois présents en Ukraine doivent "s'abstenir [...] d'afficher des signes d'identification", précise le document. Jeudi, l'ambassade de Chine avait recommandé à ses ressortissants qui souhaitaient quitter l'Ukraine par la route d'accrocher "clairement un drapeau chinois" sur leur véhicule. Ces nouvelles consignes de la diplomatie chinoise interviennent après une abstention de Pékin au vote d'une résolution de l'ONU pour dénoncer "l'agression" russe en Ukraine. Quelque 6.000 Chinois se trouvent en Ukraine. L'ambassade de Chine à Kiev a annoncé vendredi l'organisation de vols charters pour évacuer les Chinois qui souhaitent quitter l'Ukraine. Aucune précision n'a été fournie concernant la date des vols. (Belga)