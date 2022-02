Jumping CSI de Doha - Olivier Philippaerts meilleur Belge à Doha

Olivier Philippaerts, en selle sur H&M Miro, a terminé neuvième et meilleur Belge samedi à Doha à l'occasion du Grand Prix 1m60 au Jumping CSI 5 étoiles disputé dans la capitale du Qatar. La victoire est revenue au Brésilien Marlon Modolo Zanotelli (Like A Diamond van het Schaeck).

Dix combinaisons ont réussi à conserver le zéro lors du premier tour pour se hisser en barrages. Marlon Modolo Zanotelli a réussi un sans-faute et s'est montré le plus rapide en 41.43. Il a devancé le duo suisse Martin Fuchs (Conner Jei), deuxième en 41.92. Olivier Philippaerts a commis une faute et a terminé avec le temps de 42.78. (Belga)