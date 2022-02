La Russie compte saisir l'argent des étrangers

Le Kremlin va saisir l'argent que les étrangers et les entreprises étrangères ont déposé sur des comptes bancaires en Russie, a déclaré l'ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité russe, Dimitri Medvedev, selon des propos rapportés samedi par l'agence de presse nationale russe RIA Novosti.

La Russie rétorque ainsi aux sanctions imposées par les pays occidentaux, qui rendent plus difficile pour de nombreux Russes de se procurer de l'argent dans ces pays. A la suite de ces sanctions, l'argent que le président russe Vladimir Poutine et le ministre des affaires étrangères Sergey Lavrov ont déposé dans l'UE notamment a été gelé. Selon M. Medvedev, Moscou n'exclut pas non plus d'exproprier les actifs des entreprises enregistrées aux États-Unis, dans l'Union européenne et dans d'autres "juridictions hostiles". (Belga)