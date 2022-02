Les Belges à l'étranger - Heracles et ses Belges s'imposent face à la lanterne rouge Zwolle

Heracles s'est imposé face à Zwolle, 2-0, samedi dans le cadre de la 24e journée d'Eredivisie. De nombreux Belges étaient sur la pelouse, des deux côtés du terrain, dans ce duel de bas de classement.Heracles a pu compter sur des buts de de la Torre (19e) et Bakis (55e) pour s'assurer les 3 points face à la lanterne rouge, Zwolle. Les hôtes, privés d'Ismail Azzaoui et Lucas Schoofs, blessés, ont aligné Noah Fadiga d'entrée tandis qu'Elias Sierra est monté à la 84e minute à la place du buteur, de la Torre. A Zwolle, Siemen Voet était titulaire et a été remplacé à la mi-temps par van der Werff. Au classement, Zwolle végète donc en dernière position, avec seulement 17 points en 24 rencontres. Heracles se donne de l'air en milieu de classement avec 26 points en 11e place. (Belga)