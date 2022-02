Les biathlètes bélarusses et russes devront concourir sous bannière neutre

La fédération internationale de biathlon (IBU) a fait savoir samedi qu'elle autorisera les ressortissantes et ressortissants bélarusses et russes à participer aux différentes épreuves de la Coupe du monde seulement si les athlètes le font sous une bannière neutre. En plus des drapeaux, les hymnes des deux pays seront également interdits.

"L'IBU condamne fermement les attaques russes contre l'Ukraine et exprime sa plus profonde sympathie envers toutes les personnes touchées par ces attaques", a souligne la fédération. "L'Ukraine est un pays avec une riche tradition de biathlon et possède beaucoup de fans de ce sport. L'IBU est solidaire avec eux." Comme le Comité international olympique (CIO) l'a recommandé, il n'y aura pas de drapeaux russes et bélarusses visibles et les athlètes ne pourront marquer aucun point pour leur pays respectif. Les hymnes nationaux des deux nations seront également interdits. (Belga)