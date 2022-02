Tim Wellens et Sep Vanmarcke renoncent à la course d'ouverture du Circuit Het Nieuwsblad

Tim Wellens (Lotto Soudal) ne prendra pas le départ du Circuit Het Nieuwsblad (WordlTour) samedi à Gand. Il a souffert de maux à l'estomac dans la nuit de vendredi à samedi et doit dès lors renoncer à la course d'ouverture de la saison cycliste belge, a indiqué Lotto Soudal samedi matin.

Selon le règlement UCI, Tim Wellens ne peut être remplacé. C'est donc avec six coureurs que Lotto Soudal se présentera au départ de cette classique qui se terminera à Ninove après 204,2 km de course. Le Circuit Het Nieuwsblad était la seule classique flamande inscrite au programme de Tim Wellens. Le Limbourgeois, 30 ans, a signé un début de saison convaincant, avec deux victoires au compteur -le Trophée Serra de Tramuntana et une étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var - et plusieurs places d'honneur. Victime d'un refroidissement, Sep Vanmarcke (Israel - Premier Tech) a lui aussi renoncé en dernière minute à prendre le départ d'une épreuve qu'il avait remportée en 2012. Le Courtraisien de 33 ans était aussi monté sur la 3e marche du podium du Circuit Het Nieuwsblad en 2017, 2018 et l'année dernière. (Belga)