Valérie Lemercier remporte le César de la meilleure actrice pour "Aline"

Valérie Lemercier a remporté vendredi le César de la meilleure actrice pour son interprétation de Céline Dion dans le vrai-faux biopic qu'elle a consacré à la star de la chanson québécoise, "Aline".

"J'avais un petit modèle, et même un grand modèle, à qui je dis ce soir encore tout mon amour et mon admiration, Céline bien sûr!", a déclaré sur la scène de l'Olympia l'actrice de 57 ans. Avant de plaisanter en espérant avoir autant de succès avec son prochain biopic... sur l'ancienne ministre socialiste Martine Aubry. Valérie Lemercier avait déjà remporté le César de la meilleure actrice dans un rôle secondaire en 2001. "Aline" raconte avec humour, mais sans jamais tomber dans le pastiche, la vie de la chanteuse québécoise Céline Dion. Librement inspiré de la vie de la star internationale, le film, réalisé et porté par Valérie Lemercier, raconte l'histoire d'Aline Dieu, une chanteuse québécoise propulsée au rang de vedette grâce à sa voix exceptionnelle. Plus qu'une biographie, ce sixième long-métrage de Valérie Lemercier est en réalité une déclaration d'amour à la chanteuse. Gestuelle, costumes, voix... Rien n'est laissé au hasard. Tout au long du film, Valérie Lemercier, qui réussit l'exploit d'incarner une Aline Dieu à tous les âges, disparaît sous les traits de Céline Dion. Une vitalité traverse ce film, qui a été tourné avec un casting exclusivement québécois (Danielle Fichaud, Sylvain Marcel, Antoine Vézina et Pascale Desrochers), à la hauteur d'une Valérie Lemercier éblouissante. "Il y a beaucoup de second degré mais il n'a jamais été question de se moquer. Ce n'était pas du tout le sujet. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui ne m'ennuie jamais. Belle à tous les âges. Elle +switche+ tout, même les choses tristes, elle fait du show, elle est captivante", avait déclaré la réalisatrice lors de la présentation du film. (Belga)