ATP Santiago - Sebastián Báez qualifié pour sa première finale sur le circuit

Sebastián Báez, 78e mondial, va disputer à 21 ans sa première finale sur le circuit ATP. Samedi, l'Argentin a pris la mesure de l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 31/N.2) en demi-finales du tournoi de tennis ATP 250 de Santiago (terre battue/475.960 dollars) sur le score de 6-4, 4-6 et 6-2 après 2h32 de jeu.

Après une saison 2021 couronné de cinq sacres en Challenger, le droitier de Buenos Aires confirme déjà au plus haut niveau. Il rencontrera le gagnant du duel entre le Chilien Alejandro Tabilo (ATP 113), invité par les organisateurs, et l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 72). Les deux joueurs ont perdu leur première et unique finale sur le circuit. Tabilo, 24 ans, s'était incliné en finale à Cordoba il y a deux semaines alors que Martinez, 24 ans également, avait perdu en finale du tournoi de Kitzbühel en 2021 contre le Norvégien Casper Ruud. (Belga)