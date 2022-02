Championat du monde de motocross - Tim Gajser remporte le premier Grand Prix de la saison à Matterley Basin

Le Slovène Tim Gajser (Honda) a remporté dans la catégorie-reine MXGP le Grand Prix de Grande-Bretagne, 1re étape du championnat du monde de motocross, dimanche sur le circuit de Matterley Basin, où Jago Geerts (Yamaha) a pris la 3e place en MX2.

Vainqueur de la 1e manche et 2e de la seconde, Gajser a devancé l'Espagnol Jorge Prado (GASGAS) et le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha). Le Français Maxime Renaux (Yamaha), champion du monde MX2 en titre, et le Néerlandais Glenn Coldenhoff (Yamaha) complètent le top 5 de ce premier Grand Prix de la saison. Côté belge, Jeremy Van Horebeek (Beta) a pris la 9e place, Brent Van doninck (Yamaha) la 15e. Pour rappel, le champion du monde MXGP en titre, le Néerlandais Jeffrey Herlings, était absent, lui qui a dû être opéré au talon du pied gauche le mois dernier. En MX2, la victoire est revenue à l'Allemand Simon Laengengelder (GASGAS), qui a remporté les deux manches. Il devance le Français Tom Vialle (KTM) et le Belge Jago Geerts (Yamaha), 4e de la 1e manche et 2e de la seconde. Liam Everts (KTM) a dû déclarer forfait en dernière minute, après s'être fracturé le majeur de la main gauche en chutant samedi lors des qualifications. Le Grand Prix de Grande-Bretagne devait initialement avoir lieu la semaine dernière mais la tempête Eunice a poussé les organisateurs à reporter l'épreuve dune semaine. La prochaine manche du championnat aura lieu le 6 mars à Mantoue, en Italie, théâtre du GP de Lombardie. (Belga)