European Open de judo - Yves Ndao en bronze à Varsovie

Yves Ndao a décroché le bronze dans la catégorie des plus de 100 kilos à l'European Open de judo de Varsovie, dimanche, en Pologne.

Ndao, 20 ans, 76e mondial, exempté de premier tour, a commencé par une victoire par ippon sur le Polonais Wojciech Kordyalik (IJF 163). Il a ensuite été battu sur ippon par l'Azéri Imran Yusifov (IJF 171). En repêchage, il a pris la mesure du Polonais Mariusz Krueger (non classé) sur pénalités. Sa victoire sur l'Azéri Jamal Feyziyev (IJF 88), à nouveau sur pénalités, dans le combat sur le bronze lui offre un premier podium dans une épreuve Continental Open. En -81 kg, Abdul Malik Umayev (IJF 166) s'est imposé face au Polonais Kerim Ouerfelli (non classé) puis face au Britannique Lachlan Moorhead, (IJF 51), à chaque fois sur ippon, avant de s'inclincer face au Canadien Etienne Briand (IJF 57) sur pénalités. En repêchage, il a cédé face au Polonais Sebastian Marcinkiewicz (IJF 208) sur ippon. En -90 kg, Jitse Van den Herrewegen (non classé) s'est joué de l'Italien Ermes Tosolini (non classé) sur pénalités puis a perdu contre l'Américain John Jayne (IJF 53) sur ippon. Chez les dames, en -70 kg, Maxine Heyns (IJF 103) a vaincu au premier tour l'Espagnole Begona Sotillo Gomez (non classée) sur waza-ari avant de s'incliner face à la Néerlandaise Jorien Visser (IJF 54) sur ippon. Femke De Bruyn (non classée) a elle été battue d'entrée par la Japonaise Moka Kuwagata (non classée) sur ippon. Kuwagata a ensuite remporté le tournoi. (Belga)