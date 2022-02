Invasion de l'Ukraine - Les recteurs des unifs belges promettent leur aide aux chercheurs et étudiants ukrainiens

Les recteurs des 11 universités belges ont promis, dans un communiqué commun diffusé dimanche, de soutenir les chercheurs et étudiants ukrainiens présents en Belgique.Ils appellent également les gouvernements à laisser se poursuivre, autant que possible, la collaboration académique, "car elle permet un flux libre de pensées, même dans les heures les plus sombres d'un conflit armé". Ils saluent enfin le courage de leurs confrères russes qui se lèvent contre la guerre et continuent à défendre la liberté académique. (Belga)