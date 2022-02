Invasion de l'Ukraine - L'ex-joueur de l'Ajax Neres a fui l'Ukraine pour la Roumanie

Selon les médias sociaux, David Neres, l'ancien footballeur de l'Ajax, a fui l'Ukraine et est arrivé dimanche à Bucarest où il compte prendre un avion en direction du Brésil, son pays natal

Neres a quitté l'Ajax le mois dernier pour le Shakhtar Donetsk contre une indemnité d'au moins 12 millions d'euros. Il a passé les derniers jours avec d'autres footballeurs brésiliens de son équipe à Kiev, la ville qui subit une forte attaque de la Russie. Ces derniers jours, Neres et ses compatriotes ont demandé à leur gouvernement de les extraire d'Ukraine le plus rapidement possible. Selon la chaîne de télévision brésilienne Globo, les footballeurs sont montés samedi à Kiev dans le train en direction de Tchernivtsi, dans l'ouest de l'Ukraine, d'où ils se sont rendus en car en Moldavie. Alors que certains d'entre eux espèrent trouver en Moldavie un vol pour le Brésil, Neres et quelques compatriotes se sont rendus en Roumanie. (Belga)