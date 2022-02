Invasion de l'Ukraine - Zelensky remercie la Belgique pour les armes supplémentaires

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié dimanche soir sur Twitter la Belgique, qui a décidé ce week-end de livrer des armes à l'Ukraine, en plus de matériel militaire.

"Agréable d'apprendre qu'en plus des accords d'hier, la Belgique nous envoie 3.000 autres fusils automatiques et 200 armes antichars", a-t-il tweeté, remerciant le Premier ministre Alexander De Croo pour son "leadership". La Belgique a annoncé dimanche l'envoi de 3.000 fusils automatiques supplémentaires et 200 armes antichars vers l'Ukraine. Samedi, le Premier ministre avait déjà annoncé l'envoi de quelque 2.000 fusils automatiques de type FNC, fabriqués à la FN Herstal, et de 3.800 tonnes de fuel à l'armée ukrainienne. Trois cents militaires belges vont également être déployés dans le courant de la semaine prochaine en Roumanie dans le cadre de la force de réaction rapide de l'Otan. Alexander De Croo a eu un entretien samedi soir avec le président ukrainien. "Il avait l'air très combatif", a commenté le Premier ministre après l'appel. "Il indique que ses troupes sont très motivées, mais il réclame un soutien militaire supplémentaire pour permettre à son pays de se défendre." (Belga)